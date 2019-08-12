Сильна спека очікується в Україні в першій половині тижня

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Похолодання може прийти наприкінці тижня

Найсильніша спека на цьому тижні в Україні очікується у вівторок, 13 серпня. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, температура повітря 13 серпня у більшості областей становитиме 30-35 градусів. У східних областях очікується 26-32 градуси, на Волині, Ровенской и Львівской областях повітря буде свіжішим, 24-28 градусів.

"Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині. Температурні контрасти - значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом", - повідомила Діденко.

На решті території України - Південь, Схід, більша частина Центру - буде сухо, розповіла синоптик.

У Києві 13 серпня, у вівторок, очікується спекотна погода. Температура повітря становитиме впродовж дня 31-34 градуси. Дощ з грозою ймовірний у столиці в другій половині дня чи, скоріше, надвечір, додала вона.

"На Маковія, у середу, спека в Україні ще триватиме. Проте вже у західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на Заході передбачається 18-24 градуси", - розповіла синоптик.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві липень був незвично холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище кліматичної норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, нинішній червень в Києві став найтеплішим з 1881 року.