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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 11:46
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Сьогодні у центральних областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні: 12 серпня оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вісьмох областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозом синоптиків, в Україні потепліє. У всіх областях, крім Львівської та Волинської областях, мінлива хмарність, без опадів. У Криму також буде сухо та спекотно, вдень температура коливатиметься від +30 до +32, вночі від +16 до +18.

Середня температура по Україні вдень коливатиметься від +30 до +32, вночі місцями опуститься до +13. Найспекотніше буде у Закарпатській області, там термометри покажуть до +34.

Раніше синоптик Наталка Діденко писала, що понеділок буде в Україні гарячим, протягом дня очікується від +26 до +32, на крайньому заході, на південному заході - Чернівецька область, Одеська область - ймовірно до +35. 

Зазначимо, вихідні у Києві пройшли без суттєвих опадів. По всій території країни було тепло.

 

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