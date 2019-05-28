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Завтра в Україні буде сонячно і без опадів

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 12:04
Завтра в Україні буде сонячно і без опадів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві буде спекотно і без опадів, температура повітря до +28

Погода в Україні у середу, 29 травня, буде теплою і сонячною, на заході країни очікуються короткочасні дощі, температура повітря прогріється до +31 градуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Як повідомляє синоптик, завтра в більшості областей буде сухо і сонячно. У запарных областях очікуються короткочасні дощі з грозами можливі шквали і град. Вітер з півдня-сходу сягатиме 15-20 м/с.

"Тримайте міцно капелюхи, хто носить, паркуйте уважно автомобіль, особливу увагу - будівельникам: вітер ослабне 30 травня, тому на сьогодні-завтра робота, наприклад, на даху або за допомогою баштових кранів варто відкласти", - заявила Діденко.

У Києві завтра буде сухо і жарко, без опадів. Температура повітря прогріється до +26 +28 градусів. А 31 травня та 1-2 червня в столиці з'являться дощі, температура повітря дещо знизиться.

"Ці атмосферні "круть-верть" можуть впливати на здоров'я, тому боремося з головним болем і сонливістю на роботі спогляданням півників, кущових троянд, полуниці і черешні в ящиках і нарешті яскравих гардеробних квітів на вулицях", - зазначила синоптик.

Завтра в Україні буде сонячно і без опадівНагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 28 травня, в більшості областей погода буде сонячною, а в західних - очікуються дощі, температура повітря прогріється до +30.

У Києві буде сухо сонячно і спекотно. Вдень повітря прогріється до +26 +29 градусів. Але також очікується сильний вітер південний.

Також синоптики з "Укргідрометцентру" повідомляли, що сьогодні у західних областях країни буде хмарно з проясненнями, а також очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град. На Закарпатті та у Карпатах значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

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