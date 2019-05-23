Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

24 травня у західних і в північних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Погода в Україні завтра, 24 травня, буде переважно дощовою, в деяких областях очікуються грози і град, температура повітря прогріється до +26 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

За даними синоптиків, 24 травня у західних і в північних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. У західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можливий град.

Вітер переважно південний (у західній частині - північно-західний), 5-10 м/с. Під час грози очікуються окремі пориви та шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16, вдень прогріється до +21 +26 градусів. У західних областях температура вночі +7 +12, вдень +17 +22 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що завтра, 24 травня, в Україні очікується тепла, проте дощова погода. Місцями очікуються грози.

Волога погода з грозами, місцями зі шквалами і градом охопить більшість областей. Температура повітря вдень сягне +21 - +27 градусів, на заході буде +17 - +23 градуси.

Зазначимо, погода в Україні на сьогодні буде переважно бездощовою, лише на півдні буде сонячно, температура повітря вдень сягатиме +27.

Додамо, в західних областях України в результаті негоди в середу, 22 травня, підтопило 575 домогосподарств. Найбільше підтоплення сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ.