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На заході України затоплено сотні будинків

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 17:59
На заході України затоплено сотні будинків
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Найбільше підтоплень сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах

У західних областях України внаслідок негоди у середу, 22 травня, залишаються підтопленими 575 домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, найбільше підтоплень сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ.

ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 14 одиниць техніки, 12 мотопомп та 54 чоловік особового складу. Крім того, в області було здійснено 66 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовали 60 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів. 

Також від негоди постраждали Львівська (підтоплено 5 домогосподарств у 4 населених пунктах Жовківського району), Хмельницька (підтоплено 2 домогосподарства в Хмельницькому та Дунаївецькому районах), Рівненська (підтоплено 7 домогосподарств у Рокитнівському та Березівському районах) та Закарпатська області (підтоплено 4 домогосподарства, 305 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 1 мостовий перехід, зруйновано 230 метрів берегоукріплень в Іршавському та Хустському районах). 

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Хмельницькій області через негоду у суботу, 18 травня, спрацювала автоматична система захисту електроліній та електророзподільного обладнання внаслідок чого було знеструмлено 71 населений пункт в 12 районах. 

 Крім того, в Івано-Франківській області затоплено сотні будинків. Погіршення погоди в західній частині України призвело до затоплення близько 300 будинків в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області.

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