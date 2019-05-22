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В Україні завтра очікується до +28

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 15:42
В Україні завтра очікується до +28
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями пройдуть дощі, на заході очікуються грози і шквали

Завтра, 23 травня, погода в Україні місцями буде дощова, температура до +28 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 23 травня в Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та в західних областях місцями град і шквали 15-20 м / с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від +10 до +15, вдень від +21 до +26. На півдні країни до +28, у західних областях-до +22.

В Україні завтра очікується до +28

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра погода збережеться дощовою в більшості областей, очікуються грози. Також синоптик предупреждила, що при грозах в окремих районах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град. Менша імовірність опадів, тобто, більше сонця і сухого тривалих пауз завтра в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, з поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25.

РБК-Україна писало, що в ніч з 20 на 21 травня із-за сильного вітру і грози було знеструмлено 146 населених пунктів в 5 областях.

Раніше Діденко повідомила, що в Україні очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання.

 

 

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