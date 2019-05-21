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Україну завтра накриють дощі

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 15:22
Україну завтра накриють дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Погода в Україні завтра, 22 травня, буде дощова, в деяких областях очікується град та шквальний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр" в Facebook.

За даними синоптиків, на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті, вдень і у Приазов'ї, у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями значні дощі.

Вітер південний буде дути зі швидкістю 7-12 м / с, а вдень на Лівобережжі місцями град і шквали до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі +10-15 градусів; вдень прогріється до +19-24, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20 градусів тепла.

Україну завтра накриють дощіНагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра очікується дощова погода практично на всій території, місцями можливий град. У середу практично повсюдно - дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час грози можливі шквальний вітер і град.

Температура повітря очікується комфортною, +19 +23 градуси. На півдні повітря прогріється до +25 градусів, на заході від +16 до +21.

Додамо, що погода у вівторок, 21 травня, буде хмарна, місцями очікуються дощі і шквальний вітер. Температура повітря прогріється до +26 градусів.

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