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В Україні через непогоду знеструмлено 146 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    21.05.2019 - 09:29
В Україні через непогоду знеструмлено 146 населених пунктів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській області знеструмлені  83 населених пунктів

В ніч з 20 на 21 травня через сильний вітер та грози було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Зокрема, у Львівській області знеструмлені  83 н.п., Тернопільській - 23 н.п., Івано-Франківській - 20 н.п., Чернівецькій - 12 н.п. та Житомирській - 8 н.п.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 21 травня буде хмарна, місцями очікуються дощі та шквали, температура до +26 градусів. У західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі, місцями шквали 15-20 м / с. На Закарпатті і Прикарпатті значні дощі. Також опади очікуються в Карпатах. Температура вночі до 13, вдень до 21.

Більше того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання. Зокрема, дощі з грозами найбільш вірогідні на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.

Вчора погода була теплою і малохмарною, проте в західних областях країни були грозові дощі, температура повітря вдень сягала +27.

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