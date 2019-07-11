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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    11.07.2019 - 10:42
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Сьогодні у вісьмох областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки до надзвичайного. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні у Вінницькій, Рівненській, Черкаській, більшості районів Запорізької, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Луганської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні по всій території країни короткочасні дощі. Температура повітря вдень досягне +18+21, а вночі очікується +10+13. Зокрема, у Карпатах вночі температура повітря впаде до +2.

Зазначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко спека в Україну повернеться 20-21 липня. Очікується підвищення температури повітря до +26+29.

"Там знову з південних широт попре спека на Західну та Південну Європу, водночас дихне й на Східну, на нас", - написала Діденко.

Також синоптик зазначає, що сьогодні утримається холодна повітряна маса, що принесе похолодання в Україну. Вона попереджала про зниження нічної температури повітря до +8.

Сьогодні всю Україну накриють дощі Завтра в Україні вночі похолодає до +2
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