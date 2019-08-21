ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Києві та області

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 09:38
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Києві та області
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Висока пожежна небезпека протримається 21-22 серпня

Погода в Україні в найближчі дні буде сприяти підвищеній пожежній небезпеці, в тому числі в Києві і області. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 21-22 серпня в Києві очікується висока (4 класу), а в Київській області - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в західній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18, на узбережжі морів до +21. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від +28 до +33 .

В Києві сьогодні сонячно та без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі від +16 до +18, а вдень від +30 до +32.

Раніше також повідомлялося, що в Туреччині лісові пожежі охопили захід і південь країни - райони в провінціях Стамбул та Ізмір. Зокрема, масштабні лісові пожежі спостерігалися в районах Мілас і Бодрум на півдні країни і районах Урла і Карабаглар на заході. Біля Бодрума евакуювали жителів будинків, розташованих біля лісу.

Ідентифікували вісім з дев'яти жертв пожежі в готелі "Токіо Стар"
Новини України пожежасиноптикиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся