Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Києві та області

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Висока пожежна небезпека протримається 21-22 серпня

Погода в Україні в найближчі дні буде сприяти підвищеній пожежній небезпеці, в тому числі в Києві і області. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 21-22 серпня в Києві очікується висока (4 класу), а в Київській області - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в західній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18, на узбережжі морів до +21. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від +28 до +33 .

В Києві сьогодні сонячно та без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі від +16 до +18, а вдень від +30 до +32.

Раніше також повідомлялося, що в Туреччині лісові пожежі охопили захід і південь країни - райони в провінціях Стамбул та Ізмір. Зокрема, масштабні лісові пожежі спостерігалися в районах Мілас і Бодрум на півдні країни і районах Урла і Карабаглар на заході. Біля Бодрума евакуювали жителів будинків, розташованих біля лісу.