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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 15:25
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У більшості областей очікується поривчастий вітер

Погода в Україні завтра, 22 серпня, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За її словами, антициклон Corina і циклоничность десь поблизу Каспійського моря протистоять і це протистояння створить умови для сильного вітру. У зв'язку з цим Україна опиниться в цій зоні боротьби.

Тож 22 серпня в більшості областей України очікується поривчастий, до сильного, вітер.

"Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі, але не затримуйтеся довго під старими великими деревами", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 і22 серпня в Києві очікується висока (4 класу), а в Київській області - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в західній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°, на узбережжі морів до +21. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від +28 до +33 .

сьогодні В Києві сонячно та без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі від +16 до +18, а вдень від +30 до +32.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Києві та області Завтра в Україні очікується спека до +33
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