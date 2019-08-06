Завтра в Україні очікується спека до +31

Погода в Україні завтра, 7 серпня, буде без опадів, в деяких областях очікуються короткочасні дощі, температура +31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 7 серпня, вночі на Закарпатті, вдень у західних та місцями в північних областях очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території України без опадів.

Вдень на заході країни очікуються пориви вітру до 15-20 м / с. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16, на Лівобережжі місцями +7 +9 градусів. Вдень в Україні очікується +26 +31 градусів, у східних областях +22 +27.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 серпня, вночі на Закарпатті, вдень у західних областях очікуються грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, синоптик Наталка Діденко заявила, що погода в Україні 7 серпня покращиться по всій території країни, температура повітря підніметься до +30. За її словами, прохолодне повітря буде тільки на сході.

Також 6-8 серпня в північних (окрім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.