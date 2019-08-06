Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

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До 8 серпня у Київській області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 6 серпня сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що 6-8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 6-8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні покращиться по всій території країни, крім західної частини, температура повітря підніметься до +27. Так, на сході, півдні, півночі та в центрі сьогодні без опадів, температура повітря складе +25+27. У Криму та Кримській області 6 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +24+26.

Також синоптик Наталка Діденко писала, що з вівторка, 6 серпня, в Україну повертається спека. Вона також проінформувала, що у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. За її словами, у Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода. Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів.