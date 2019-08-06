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В Україні оголошене штормове попередження

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 14:08
В Україні оголошене штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ускладення погодних умов очікується на Закарпатті та у західних областях

Погода в Україні: оголошене штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у ДСНС попереджають про ускладнення погодних умов, зокрема на Закарпатті та у західних областях.

"Увага! Попередження про ускладнення погодних умов по території України. За прогнозами Укргідрометцентру, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в результаті зливи в Одесі на Карантинному спуску потік води зніс десяток машин. Так, у центрі міста потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

Як писало РБК-Україна раніше, синоптик Наталка Діденко заявила, що погода в Україні 7 серпня покращиться по всій території країни, температура повітря підніметься до +30. За її словами, прохолодне повітря буде тільки на сході.

Додамо також, раніше повідомлялося, що 6-8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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