Завтра в Україні очікується потепління до +23

У неділю, 13 жовтня, погода в Україні буде теплою і сонячною, температура +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра в Україні буде сонячно. Температура повітря протягом дня становитиме + 18 + 23 градуси.

"Антициклон Lisbeth з центром над Чорним морем зробить у всіх областях України малохмарну сонячну погоду і прикрутить південно-західний вітер до помірного і навіть слабкого", - зазначила синоптик.

У Києві завтра також буде сонячно і тепло. Температура повітря становитиме близько +20 градусів.

Нагадаємо, 12 жовтня погода в Україні буде без опадів, температура +22. Як повідомляють синоптики, 12 жовтня, в Україні опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м / с, у західних областях очікуються окремі пориви 15-20 м / с.

Крім того, в Україні з 12 по 15 жовтня збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, в Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також РБК-Україна повідомляло, погодні умови в Україні у другій декаді жовтня покращаться, але не скрізь. Бабине літо, за прогнозами синоптиків, триватиме аж до 15-го жовтня.