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В Україні сьогодні потепліє

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 10:00
В Україні сьогодні потепліє
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У суботу у всіх областях очікується мінлива хмарність, без опадів

Погода в Україні 12 жовтня буде теплою, очікується підняття температури повітря до +20. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У суботу у всіх областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Зокрема, у західних областях температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +4+6. У північних областях вдень буде +13+16, вночі очікується +3+6.

Синоптики розповіли про суттєве потепління на вихідні

Центр та схід України також без опадів, там температура повітря вдень досягне +13+17, вночі очікується +4+7. У південних областях температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +6+9.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні теж тепло. Температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +7+9.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні. Повідомляється, що буде дуже тепло.

Крім того, раніше синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня.

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