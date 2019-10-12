В Україні збережеться високий рівень пожежної небезпеки

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Високий рівень пожежної небезпеки збережеться 12-15 жовтня

В Україні 12-15 жовтня збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що кілька днів в Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, в суботу, 12 жовтня, погода в Україні буде без опадів, температура +22. Як повідомляють синоптики, 12 жовтня, в Україні опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м / с, у західних областях очікуються окремі пориви 15-20 м / с.

Температура повітря вночі очікується до +8 градусів, а вдень від +13 до +18. В Одеській області, Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на вихідних в Україні буде тепло і сонячно. Температура повітря в суботу складе +20 градусів, а на північному сході буде свіже - +13 +17 градусів. А в неділю, 13 жовтня, у всіх областях стане ще тепліше: очікується до +23 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, погодні умови в Україні у другій декаді жовтня покращаться, але не скрізь. Бабине літо, за прогнозами синоптиків, триватиме аж до 15-го жовтня.