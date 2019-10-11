Завтра в Україні тепло і без опадів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях очікується шквальний вітер

У суботу, 12 жовтня, погода в Україні буде без опадів, температура +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 12 жовтня, в Україні опадів не очікується.

Вітер південно-західний, 5-10 м / с, у західних областях очікуються окремі пориви 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а вдень - +13 +18. В Одеській області, Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, на вихідних в Україні буде тепло і сонячно. Температура воздухав суботу становитиме +15 +20 градусів, а на північному сході буде свіже - +13 +17 градусів. А в неділю, 13 жовтня, у всіх областях стане ще тепліше: очікується +18 +23 градуси.

Раніше повідомлялося, що після 10 жовтня в Україні очікується потепління, місцями очікується підвищення температури повітря до +25 градусів. За попередніми прогнозами, "бабине літо" в Україні триватиме не менше десяти днів. Після 20 жовтня температура повітря різко впаде.