Завтра в Украине ожидается потепление до +23

В воскресенье, 13 октября, погода в Украине будет теплой и солнечной, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра в Украине будет солнечно. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса.

"Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого", - отметила синоптик.

В Киеве завтра также будет солнечно и тепло. Температура воздуха составит около +20 градусов.

Напомним, 12 октября погода в Украине будет без осадков, температура +22. Как сообщают синоптики, 12 октября в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в западных областях ожидаются отдельные порывы 15-20 м / с.

Кроме того, в Украине с 12 по 15 октября сохранится высокий уровень пожарной опасности. В частности, в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также РБК-Украина сообщало, погодные условия в Украине во второй декаде октября улучшатся, но не везде. Бабье лето, по прогнозам синоптиков, продлится вплоть до 15-го октября.