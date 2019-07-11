Сьогодні всю Україну накриють дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря вдень досягне +18+21

Погода в Україні сьогодні, 11 липня, погіршиться, по всій території країни очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, дощі накриють захід, схід, північ, південь та центр країни. Температура повітря вдень досягне +18+21, а вночі очікується +10+13. В Одеській, Херсонські та Миколаївській областях температура повітря вдень підніметься +22+25. У Криму та Кримській області також дощі, температура вдень +23+25, а вночі +15+17.

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики повідомляють, що у столиці сьогодні також мінливі дощі. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +9+11.