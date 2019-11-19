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Завтра в Україні очікується похолодання

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 18:56
Завтра в Україні очікується похолодання
Ілюстративне фото (pixabay)

На сході і центрі країни температура опуститься до -4 -10 градусів

В Україні з середи, 20 листопада, очікується похолодання до -10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За її словами, сьогодні в межах України знаходиться потужний температурний діапазон.

На Закарпатті спостерігається до +15 градусів (Берегово), а у Сумській області вже невеликий "мінус", - зазначила вона.

Також вона додала, що похолодання поступово пошириться на всю територію України і з середи-четверга на сході, в центрі України вночі температура повітря опуститься до -4 -10 градусів.

Завтра в Україні очікується похолоданняНагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, завтра, 20 листопада, вночі та вранці у більшості областей буде туман, видимість становитиме 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже завтра практично по всій території України температура сягне мінімального для цієї осені значення. За прогнозом синоптика Наталка Діденко, істотних опадів не передбачається. 20-21 листопада вітер посилиться до штормових поривів.

Синоптики попередили про сильний туман в Києві Відзавтра в Україні почнеться суттєве похолодання
Новини України Наталья ДиденкоПогода
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