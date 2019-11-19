ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине ожидается похолодание

Новости » Общество     19.11.2019 - 18:56
Завтра в Украине ожидается похолодание
Иллюстративное фото (pixabay)

На востоке и центре страны температура опустится до -4 -10 градусов

В Украине со среды, 20 ноября, ожидается похолодание до -10 градусов. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее словам, сегодня в пределах Украины находится мощный температурный диапазон.

"На Закарпатье наблюдается до +15 градусов (Берегово), а в Сумской области уже небольшой "минус", - отметила она.

Также она добавила, что похолодание распространится постепенно на всю территорию Украины и со среды-четверга на востоке, в центре Украины ночью температура воздуха опустится до -4 -10 градусов.

Завтра в Украине ожидается похолоданиеНапомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, завтра, 20 ноября, ночью и утром в большинстве областей будет туман, видимость составит 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже завтра практически по всей территории Украины температура достигнет минимального для этой осени значения. По прогнозу синоптика Наталья Диденко, существенных осадков не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.

Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве С завтрашнего дня в Украине начнется существенное похолодание
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь