Завтра в Украине ожидается похолодание

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На востоке и центре страны температура опустится до -4 -10 градусов

В Украине со среды, 20 ноября, ожидается похолодание до -10 градусов. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее словам, сегодня в пределах Украины находится мощный температурный диапазон.

"На Закарпатье наблюдается до +15 градусов (Берегово), а в Сумской области уже небольшой "минус", - отметила она.

Также она добавила, что похолодание распространится постепенно на всю территорию Украины и со среды-четверга на востоке, в центре Украины ночью температура воздуха опустится до -4 -10 градусов.

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, завтра, 20 ноября, ночью и утром в большинстве областей будет туман, видимость составит 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже завтра практически по всей территории Украины температура достигнет минимального для этой осени значения. По прогнозу синоптика Наталья Диденко, существенных осадков не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.