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У ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 09:01
У ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Очікуються пориви вітру та сильний дощ

У середу, 6 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема, можливі пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляють українські синоптики, сьогодні на всій території країни очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У Закарпатській області та на Прикарпатті можливий значний дощ.

У Києві та Київській області у середу також прогнозуються сильні пориви вітру. Сила поривів сягатиме 15-20 м/с.

У зв'язку з ускладненням погодних умов в Україні було оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на всій території України було оголошено штормове попередження. В Гідрометцентрі прогнозували, що 6 листопада в Україні можливі сильні пориви вітру, а в деяких західних областях пройдуть сильні дощі.

Також в Гідрометцентрі попереджали, що 6 листопада в Україні очікуються опади. Так, сильні грозові дощі пройдуть у Закарпатській області та на Прикарпатті, також невеликий дощ можливий в північних та Вінницькій областях.

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