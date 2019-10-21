В Україні сьогодні збережеться тепло та сонце

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні малохмарно, вдень до +22

Погода в Україні у понеділок, 21 жовтня, буде такою ж теплою та сонячною як вчора, вдень очікується до +24 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні

За даними українських синоптиків, тиждень розпочнеться з малохмарної та теплої погоди в усіх областях. Середня температура вдень коливатиметься від +19 до +22 градусів. У західних областях буде тепліше, вдень від +20 до +24, а в Одеській області температура опуститься до +17...+19 градусів. Вночі термометри коливатиметься від +5 до +9 градусів, місцями +10...+12.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні прогнозується також тепла та малохмарна погода. Стовпчики термометрів у Києві у понеділок покажуть від +20 до +22 градусів вдень та від +7 до +9 градусів вночі. Вітер південний, 3-8 м/с. Опадів у столиці сьгодні не очікується.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на сьогодні та наступний тиждень. За прогнозом синоптика, завтра в Україні погодна ситуація залишиться незмінною, вдень +17...+24 градусів. Однак, синоптик попередила, що в другій половині тижня можливе похолодання, а в деяких областях імовірні опади.