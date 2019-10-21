ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні збережеться тепло та сонце

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 08:00
В Україні сьогодні збережеться тепло та сонце
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні малохмарно, вдень до +22

Погода в Україні у понеділок, 21 жовтня, буде такою ж теплою та сонячною як вчора, вдень очікується до +24 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні

За даними українських синоптиків, тиждень розпочнеться з малохмарної та теплої погоди в усіх областях. Середня температура вдень коливатиметься від +19 до +22 градусів. У західних областях буде тепліше, вдень від +20 до +24, а в Одеській області температура опуститься до +17...+19 градусів. Вночі термометри коливатиметься від +5 до +9 градусів, місцями +10...+12.

В Україні сьогодні збережеться тепло та сонце

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні прогнозується також тепла та малохмарна погода. Стовпчики термометрів у Києві у понеділок покажуть від +20 до +22 градусів вдень та від +7 до +9 градусів вночі. Вітер південний, 3-8 м/с. Опадів у столиці сьгодні не очікується.

В Україні сьогодні збережеться тепло та сонце

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на сьогодні та наступний тиждень. За прогнозом синоптика, завтра в Україні погодна ситуація залишиться незмінною, вдень +17...+24 градусів. Однак, синоптик попередила, що в другій половині тижня можливе похолодання, а в деяких областях імовірні опади.

Наступного тижня в Україні можливі дощі Синоптики попередили про похолодання наступного тижня
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся