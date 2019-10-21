Погода в Україні цього тижня буде без опадів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також очікується слабкий вітер і тумани

Цього тижня погода в Україні в більшості областей очікується без опадів зі слабким вітром і туманами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптик зазначила, що температура повітря, за прогнозами, також не повинна суттєво змінюватися. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів тепла. Крім цього, Діденко прогнозує брудне повітря через тумани.

"Тумани і слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких і так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня", - зазначає синоптик.

У Києві, у вівторок, погода без опадів, очікується туман. Денна температура становитиме близько +20 градусів, але через туман стовпчики термометрів можуть піти вниз.

Нагадаємо, 21 жовтня в Україні збережеться тепло і сонце. Середня температура вдень коливатиметься від +19 до +22 градусів. У західних областях буде тепліше, вдень від +20 до +24, а в Одеській області температура опуститься до +17 +19 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві на вихідних встановлений ще один температурний рекорд. Так тепло в середині жовтня в столиці ще не було за всю історію спостережень.