Завтра по Україні оголошене штормове попередження

У західних областях пориви вітру місцями сягатимуть 25-28 м/с

Погода в Украине: завтра, 16 марта, на всей территории страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Как отмечается, в течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/сек.

Ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки (дождь и мокрый снег). По Украине объявлен уровень опасности, желтый.

РБК-Украина писало, что днем 16 марта и ночью 17 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, 16 марта, в большинстве областей погода будет неблагоприятной. В Украину придет циклон с дождями и штормовым ветром.

Отметим, сильный ветер бушевал в Украине в понедельник 11 марта. В частности, в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. Кроме того, в Хмельнике Винницкой области на 29-летнюю местную жительницу упало дерево, в результате чего она погибла. В Николаеве дерево упало на маршрутку с людьми.

Кроме того, во Львове непогода нанесла значительный ущерб. В частности, сильный ветер звалювавдерева, срывал крыши, а также снес аттракцион в парке отдыха и сорвал навес остановки общественного транспорта. Кроме того, по меньшей мере на одну машину упало дерево и еще на две ветер отбросил мусорный бак.