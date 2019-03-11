У Києві на проїжджу частину впав дах будівлі

Фото: наслідки негоди (facebook.com/roman.i.petushkov)

На вулиці Лисенка вітер зірвав кровлі будинку на припарковані автомобілі

У понеділок, 11 березня, через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків та попадали дерева. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, на вул. Лисенка зірвало частину даху з будинку внаслідок сильного вітру. Ніхто не постраждав.

"Зірвана частина даху впала на проїжджу частину і пошкодила два припарковані автомобілі. Наразі на місці працюють 2 відділення КАРС "Київська служба порятунку" та 2 відділення ГУ ДСНС України у м. Києві, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки негоди (facebook.com/roman.i.petushkov)

Рятувальники розбирають завали на столичній вулиці Лисенка де вітер зірвав 70 метрів кровлі будинку на припарковані автомобілі Опубліковано Київ Інформ Понеділок, 11 березня 2019 р.

Як повідомляється, через вітер на зупинці Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Також дерева попадали на вулицях Ломоносова, Ізюмінська, Вернандського, на Святошинській площі, вулицях Богатирській, Рибальській, Срібнокильській, біля метро "Нивки" та "Оболонь".

Фото: наслідки сильного вітру у Києві (facebook.com/KyivNewsFeed)

Разом з тим, на вулиці Дегтярівській через вітер на велосипедиста впало дерево. Хлопець сильно постраждав.

Фото: наслідки негоди в Києві (facebook.com/sergeberezhnoy)

Нагадаємо, що через сильний вітер у Києві затримується рух семи тролейбусів та двох трамваїв.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с.