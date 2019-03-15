У Києві завтра очікується сильний вітер

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Вдень повітря прогріється до +6-8 градусів

Погода у Києві: вдень 16 березня та вночі 17 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, у столиці в суботу буде хмарно з проясненнями, удень дощ. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

РБК-Україна писало, що завтра, 16 березня, в більшості областей погода буде несприятливою. В Україну прийде циклон з дощами та штормовим вітром.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків і попадали дерева.Так, на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Крім того, дерево впало на вулиці Дегтярівській на велосипедиста. Хлопець сильно постраждав.

З 16-18 березня у Києві очікується підвищення температури до +12+18 градусів. Натомість з 20 березня температура повітря знову трохи знизиться.