Шквальний вітер у Львові завдав серйозних збитків

Фото: наслідки негоди (zaxid.net)

Вітер звалює дерева та зриває дахи будинків

Через сильний вітер з поривами 35-40 м/с у Львівській області до кінця доби оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці, зокрема, не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Також просять за можливості не паркувати автомобілі під нестійкими конструкціями.

Однак негода у Львові вже завдала значних збитків. Місцеве виданя Zaxid.net опублікувало наслідки негоди. Зокрема, сильний вітер звалює дерева, зриває дахи, а також зніс атракціон у парку відпочинку та зірвав накриття зупинки громадського транспорту. Крім того, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак.

Про постраждалих людей унаслідок сильного вітру не повідомляється.

Фото: наслідки негоди (zaxid.net)

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с.

За прогнозами синоптиків, погода в Києві 11 березня погіршиться, очікується дощ і сильний вітер.