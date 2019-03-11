ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шквальний вітер у Львові завдав серйозних збитків

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 11:21
Шквальний вітер у Львові завдав серйозних збитків
Фото: наслідки негоди (zaxid.net)

Вітер звалює дерева та зриває дахи будинків

Через сильний вітер з поривами 35-40 м/с у Львівській області до кінця доби оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області. 

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці, зокрема, не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Також просять за можливості не паркувати автомобілі під нестійкими конструкціями.  

Однак негода у Львові вже завдала значних збитків. Місцеве виданя Zaxid.net опублікувало наслідки негоди. Зокрема, сильний вітер звалює дерева, зриває дахи, а також зніс атракціон у парку відпочинку та зірвав накриття зупинки громадського транспорту. Крім того, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак. 

Про постраждалих людей унаслідок сильного вітру не повідомляється. 

Фото: наслідки негоди (zaxid.net)

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с. 

За прогнозами синоптиків, погода в Києві 11 березня погіршиться, очікується дощ і сильний вітер

В Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів Погода на сьогодні: в Україні, крім півдня, очікуються дощі, температура до +17
Новини України ЛьвівветерЛьвівПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся