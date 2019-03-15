Завтра в Україні очікується дощ та сильний вітер

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Сухо та без вітру буде тільки у східних областях

Погода в Україні завтра, 16 березня, в більшості областей буде несприятливою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як повідомила синоптик, в Україну прийде циклон з дощами та штормовим вітром Очікуються помірні дощі, вітер західного напрямку - сильний, до штормових значень.

"У південній частині дощі почнуться вже надвечір, а ось схід негода завтра омине, там буде переважно сухо та без вітряних закидів", - пише Діденко.

Вона зазначає, що температура повітря в Україні вночі очікується 0+4 градуси, завтра вдень +4+8 градусів, на півдні +7+12 градусів.

У Києві погода в суботу очікуються дощі та сильний, до штормового, західний вітер.

"Найближчої ночі у столиці +1+3 градуси, вдень 16 березня на фоні дощу та сильного вітру буде холодно, +5, +6 градусів. У неділю дощ піде геть, потепліє, а в понеділок сонце розігріє повітря до квітневих градусів", - додала Діденко.

РБК-Україна писало, що ускладнення погоди в Україні унаслідок дощів та сильного вітру очікується у суботу, 16 березня. У неділю, 17 березня, погода в Україні покращиться - буде сухо та потепліє до +10+15 градусів, у західних областях до +14+20 градусів.

Нагалаємо, минулими вихідними 8-9 березня 2019 року погода в Києві побила чотири температурні рекорди.