Завтра в Україні нічна температура опуститься до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень температура становитиме +17 +22

Погода в Україні на завтра, 10 липня, буде дощовою, проте в деяких областях буде без опадів, температура +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Як повідомляють синоптики, 10 липня вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а також у південній частині країни очікується короткочасний дощ, місцями гроза. На решті территорий без опадів. Вітер західний, 5-10 м/c.

Фото: прогноз на 10 липня

Температура вночі +9 +14, на узбережжі морів до +17. Вдень +17+22, на півдні, сході країни і Дніпропетровської області температура досягне 23-26 .

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Києві оголосили штормове попередження. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 липня у столиці пориви вітру 5-18 м/c.

Зазначимо, синоптик Наталка Діденко попереджає про затяжне похолодання. Вона зазначила, що найближчої ночі температура повітря в більшості областей України опуститься до +7 +14 градусів. Синоптик зазначила, що в південній частині 10 липня очікується +12+16 градусів вночі і +23 +26 градусів вдень.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у другій половині липня в Україну повернеться літнє тепло. За даними метеорологів, до 14 липня кардинального потепління жителям нашої країни чекати не варто.