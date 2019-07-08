ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра в Україні вночі температура опуститься до +9

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 17:37
Завтра в Україні вночі температура опуститься до +9
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вдень температура становитиме +18 +23

Погода в Україні, завтра, 9 липня, буде дощовою, проте в деяких областях буде без опадів, температура +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 9 липня вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями у північних областях очікуються короткочасні дощі та грози, а на решті території без опадів.

Вітер західний, 7-12 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, на крайньому півдні країни +15 +19 градусів. Вдень температура становитиме +18 +23, а в південних і східних областях стовпчики термометра до +22 +27 градусів.

Завтра в Україні вночі температура опуститься до +9По даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, погода в Україні погіршиться - очікуються дощі з грозами по всій території країни.

Також синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра в Україні очікується похолодання. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19 +24 градусів, на заході - від +18 до +20 градусів, у південній частині та на південно-сході буде тепліше, 25+28 градусів.

У Києві в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10 +13, вдень близько +20 градусів.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 8 липня, у східних, південних, більшості західних, центральних і північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть тільки Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Денна температура повітря коливатиметься від +20 на заході до +29, на сході, вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 на заході до +22 на півдні.

Затвра Україну місцями накриють дощі з грозами Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся