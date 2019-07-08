ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Затвра Україну місцями накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 14:52
Затвра Україну місцями накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Завтра вночі у східних областях та Приазов'ї будуть дощі з грозами

Погода в Україні 9 липня погіршиться, очікуються дощі з грозами по всій території країни. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними синоптиків, сьогодні будуть дощі та шквали 15-20 м/с у центральних, південних та більшості східних областей. Також зазначається, що завтра, 9 липня, вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями в північних областях грози.

Нагадаємо, за даними ДСНС погода 8 липня сприятиме підвищенню рівня пожежної небезпеки до надзвичайного. Крім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптиків, сьогодні у східних, південних, більшості західних, центральних та північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть лише Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Вдень температура повітря коливатиметься від +20 на заході до +29 на сході, вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 на заході до +22 на півдні. 

 

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Синоптик попередила про похолодання в Україні
Новини України грозаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся