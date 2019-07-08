Затвра Україну місцями накриють дощі з грозами

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Завтра вночі у східних областях та Приазов'ї будуть дощі з грозами

Погода в Україні 9 липня погіршиться, очікуються дощі з грозами по всій території країни. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними синоптиків, сьогодні будуть дощі та шквали 15-20 м/с у центральних, південних та більшості східних областей. Також зазначається, що завтра, 9 липня, вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями в північних областях грози.

Нагадаємо, за даними ДСНС погода 8 липня сприятиме підвищенню рівня пожежної небезпеки до надзвичайного. Крім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптиків, сьогодні у східних, південних, більшості західних, центральних та північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть лише Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Вдень температура повітря коливатиметься від +20 на заході до +29 на сході, вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 на заході до +22 на півдні.