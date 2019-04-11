Завтра в Україні дощі з грозами

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Повітря прогріється до +19 градусів

Погода в Україні 12 квітня буде дощовою у більшості областей, у Карпатах очікується мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентра.

Як зазначається, вдень у східній половині подекуди очікуються дощі з грозами, лише на Волині та Львівській області опадів не очікується.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6-11 градусів, вдень +14-19 градусів, у західних та північних областях вночі +3-8 градусів, вдень +7-12 градусів; в Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень +4-9 тепла.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчим часом буде дощовою та прохолодною, потепління слід очікувати орієнтовно з наступного четверга - 18 квітня.

РБК-Україна писало, що погода у Києві погіршиться 11 квітня - почнеться сильний вітер, який утримається до кінця доби. Пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, що погода в Україні суттєво погіршиться у першу половину наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки. Заморозки слід чекати у західних і північних областях.