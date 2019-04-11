У Києві оголосили штормове попередження

Сильний вітер утримається до кінця доби
Погода у Києві погіршиться 11 квітня - у найближчі три години почнеться сильний вітер, який утримається до кінця доби. Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зазначається, що пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчим часом буде дощовою та прохолодною, потепління слід очікувати орієнтовно з наступного четверга - 18 квітня.
РБК-Україна писало, що у Києві у четвер очікується дощ, періодично прояснення. Температура повітря вночі +6-9 градусів, вдень +12-14 градусів.