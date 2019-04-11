У Києві оголосили штормове попередження

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Сильний вітер утримається до кінця доби

Погода у Києві погіршиться 11 квітня - у найближчі три години почнеться сильний вітер, який утримається до кінця доби. Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчим часом буде дощовою та прохолодною, потепління слід очікувати орієнтовно з наступного четверга - 18 квітня.

РБК-Україна писало, що у Києві у четвер очікується дощ, періодично прояснення. Температура повітря вночі +6-9 градусів, вдень +12-14 градусів.