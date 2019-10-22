Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики попереджають про сильні тумани у першій половині дня

Погода в Україні 22 жовтня погіршиться, попереджають про сильні тумани. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні в першій половині дня в Україні туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. У західних областях буде тепло, вдень +20+22. У Чернігівській та Сумській області вдень трохи похолодає, температура повітря очікується +16+19, вночі буде +5+8.

Також незначне похолодання очікується у центральних областях, де температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +6+8. На півдні України буде вдень +17+19.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода наприкінці жовтня-початку листопада буде прохолодною, очікується значне похолодання і морози. Температура може опуститися до -5 градусів морозу.

Цього тижня погода в Україні у більшості областей очікується без опадів, зі слабким вітром і туманами. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів тепла