В Киеве выпал первый снег
Столицу Украины накрыл первый снег, хотя его ждали только завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина .
Днем КГГА предупреждала, что завтра и в ближайшие дни возможен снег, но погода ухудшилась уже сегодня вечером.
В ближайшие дни в столице ожидаются снег и гололедица. По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха упадет до -2 градусов.
Киевские власти призывают киевлян и гостей города быть осторожными в темное время суток, а водителей - позаботиться о безопасности на дороге и "переобуть" на свои автомобили зимние шины.
"Водителям советуем соблюдать скоростной режим движения, а также быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов. Кроме того, напоминаем, что пешеходам следует носить на одежде светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток и во время непогоды", - говорится в сообщении Telegram-канала Киевской городской государственной администрации.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине ожидаются первые морозы и снег.
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