В Киеве выпал первый снег

Столицу Украины накрыл первый снег, хотя его ждали только завтра.

Днем КГГА предупреждала, что завтра и в ближайшие дни возможен снег, но погода ухудшилась уже сегодня вечером.

В ближайшие дни в столице ожидаются снег и гололедица. По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха упадет до -2 градусов.

Киевские власти призывают киевлян и гостей города быть осторожными в темное время суток, а водителей - позаботиться о безопасности на дороге и "переобуть" на свои автомобили зимние шины.

"Водителям советуем соблюдать скоростной режим движения, а также быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов. Кроме того, напоминаем, что пешеходам следует носить на одежде светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток и во время непогоды", - говорится в сообщении Telegram-канала Киевской городской государственной администрации.