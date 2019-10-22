Завтра температура в Україні підніметься до +24

Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде без опадів, температура в деяких регіонах становитиме +24 градуси тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентра.

Повідомляється, що вночі та вранці на території України очікується туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від +5 до +10 тепла; вдень від +16 до +21 градусів, на Закарпатті до +24 тепла.

На сході мінлива хмарність, вдень очікується +17+20, а вночі +6+9. Крім того, в Запорізькій і Донецькій областях вдень буде +18+20. Південь України буде теплим, вдень очікується +17+20, вночі +7+12.

У Києві очікується від +16 до +18 градусів, вночі +7+9 тепла, а також туман.

Раніше повідомлялося, що завтра Україна потрапляє в зону діяльності антициклону Majla, тому в більшості областей не буде опадів і очікуються тумани. Видимось 200-500 метрів.

Також РБК-Україна писало, що в Україну йде суттєве похолодання і сніг.

Відзначимо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що середня температура взимку 2019-2020 років в Україні очікується в межах кліматичної норми або вище за норму на 1,5-2 градуси. Світові та європейські кліматичні центри прогнозують теплу зиму в Україні, ніж зазвичай.