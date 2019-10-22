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В Україні сьогодні збережеться тепло

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 08:00
В Україні сьогодні збережеться тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей трішки опуститься температура повітря

Погода в Україні 22 жовтня погіршиться, очікується мінлива хмарність, але трішки опуститься температура повітря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях очікується тепла температура повітря. Вдень +20+22, вночі очікується +8+10. Крім того, у Закарпатській області очікується +21+23.

У Чернігівській та Сумській області вдень трохи похолодає. Там температура повітря очікується +16+19, вночі буде +5+8. Крім того, незначне похолодання очікується у центральних областях, де температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +6+8.

В Україні сьогодні збережеться тепло

На сході мінлива хмарність, вдень очікується +17+19, а вночі +5+8. Крім того, у Запорізькій та Донецькій областях вдень буде +16+18. Південь України буде теплий, вдень очікується +18+20, вночі буде +8+11.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень очікується +17+19, вночі - +7+9.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, погода в Україні наприкінці жовтня-початку листопада буде прохолодною, очікується значне похолодання і морози.

Зазначимо, вчора спостерігався високий рівень забруднення повітря у Києві. Зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Подільському районах, біля аеропорту "Київ", Набережного шосе, моста імені Патона, Південного моста.

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