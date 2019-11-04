Завтра температура в Україні підніметься до +22

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей очікується дощ

Погода в Україні у вівторок, 5 листопада, очікується дощ і тепла температура до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, вночі в більшості областей, вдень у східній половині країни та на Закарпатті очікується невеликий дощ.

"Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +7+12, у східних областях від +4 до +9, вдень від +13 до +18 градусів, в Одеській і Миколаївській області від +20 до +22", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні майже у всіх областях тепла і суха погода, температура повітря місцями підніметься до +20 градусів. Крім цього, сьогоднішній день став найтеплішим 4 листопада в Києві за більш як за 60 років.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні з 7 листопада місцями погіршиться, адже в деяких регіонах очікується похолодання. Вона зазначила, що похолодання слід очікувати лише на заході та півночі України.

Також повідомлялося, що в Києві через сильний вітер оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Киянам і гостям столиці рекомендують на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, не паркувати поруч з ними автотранспорт.