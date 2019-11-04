Завтра температура в Украине поднимется до +22

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве областей ожидается дождь

Погода в Украине во вторник, 5 ноября, ожидается дождь и теплая температура до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, ночью в большинстве областей, днем в восточной половине страны и на Закарпатье ожидается небольшой дождь.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +7+12, в восточных областях от +4 до +9, днем от +13 до +18 градусов, в Одесской и Николаевской области от +20 до +22", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине почти во всех областях теплая и сухая погода, температура воздуха местами поднимется до +20 градусов. Кроме этого, сегодняшний день стал самым теплым 4 ноября в Киеве за более чем 60 лет.

Ранеее синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине с 7 ноября местами ухудшится, ведь в некоторых регионах ожидается похолодание. Она отметила, что похолодание следует ожидать лишь на западе и севере Украины.

Также сообщалось, что в Киеве из-за сильного ветра объявили "желтый" уровень опасности. Киевлянам и гостям столицы рекомендуют на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт.