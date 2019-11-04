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Сьогодні в Україні тепло, вдень до +20

Новини » Суспільство     04.11.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні тепло, вдень до +20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві тепло та сухо, вдень до +17

Погода в Україні у понеділок, 4 листопада, буде сухою та теплою майже в усіх областях, температура повітря місцями зросте до +20 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, за даними українських синоптиків, сьогодні опади можливі лише в Закарпатській області, на решті території буде суха погода. Вдень температура повітря у північних, західних та центральних областях коливатиметься від +15 до +18 градусів. На сході буде прохолодніше, вдень термометри покажуть не більше +9...+11 градусів. У південних областях сьогодні температура зросте до +19...+20.

Вночі прогнозується від +5 до +9 градусів, у східних областях можливе похолодання до 0...+2 градусів. В Одеській та Закарпатській областях вночі буде тепло, стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+12.

Сьогодні в Україні тепло, вдень до +20

Прогноз у Києві

У Києві синоптики сьогодні прогнозують теплу погоду. Опади у столиці в понеділок не очікуються. Вдень температура коливатиметься від +15 до +17, вночі термометри триматимуться в межах +6...+8 градусів. Збережеться південний поривчастий вітер до 12 м/с.

Сьогодні в Україні тепло, вдень до +20

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у понеділок, 4 листопада, в Україні очікується потепління до +20 градусів. Синоптик прогнозувала, що на більшості території температура зросте до +15...+20 градусів, однак на сході буде прохолодно.

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