Завтра - особый день: что важно сделать в Троицкую поминальную субботу

Чем важна Троицкая поминальная суббота

Согласно информации ПЦУ, Троицкая поминальная суббота не случайно предшествует святой Пятидесятнице - воспоминанию схождения Духа Святого на апостолов, что считается также днем рождения новозаветной Церкви.

"Краеугольным камнем для нее является вера в Христово воскресение и как его следствие - вера во всеобщее воскресение мертвых", - объяснили гражданам.

Следовательно, накануне Троицы молитвенно вспоминают всех умерших не только ради того, чтобы почтить:

их память;

их прошлую жизнь.

"Мы молимся о душах умерших потому, что к этому нас вдохновляет вера в воскресение. Мы верим, что как Христос умер и воскрес, так и все наши умершие - воскреснут", - отметили в ПЦУ.

Троицкая поминальная суббота в 2025 году приходится на 7 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Соответственно, молитвы за усопших возносят, "чтобы в этом обещанном Богом всеобщем воскресении, когда будет Страшный суд, Господь был милостив к умершим и принял их в Царство Свое вместе с праведными".

"И мы делаем это не только частным образом, но все вместе - как Единая Христова Церковь, преодолевая время и пространство. Поэтому помолимся за всех, кто от века почил в вере и надежде на воскресение", - добавили в ПЦУ.

Поминальная суббота: что нужно сделать в этот день

Верующим напомнили, что накануне праздника Пятидесятницы или Дня Святой Троицы (который в этом году приходится на воскресенье, 8 июня), в субботу в храмах ПЦУ будут совершаться богослужения.

Троица приходится уже на это воскресенье, 8 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Будем молиться за всех от века почивших православных христиан - отцов, матерей, братьев и сестер наших", - уточнили в Церкви.

В этот день украинцев призвали:

прийти в храм - "чтобы в общей молитве попросить Господа упокоить души усопших в Царстве Небесном, где нет ни болезни, ни скорби, ни воздыхания, но есть жизнь вечная";

зажечь свечу - как видимый символ нашей любви и молитвы;

подать записки с именами своих усопших родственников - которые будут зачитаны священнослужителями во время богослужения.

"А в память об умерших творите дела милосердия, помогайте нуждающимся, которых сейчас, во время войны, вокруг так много", - подчеркнули в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)