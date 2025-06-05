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Когда отмечать Троицу в этом году: точная дата праздника

Четверг 05 июня 2025 12:12
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Когда отмечать Троицу в этом году: точная дата праздника Троица, Пятидесятница или же Зеленое воскресенье - важный для многих украинцев праздник (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Скоро украинцы будут отмечать один из двенадцати важнейших православных праздников - Троицу. В церковном календаре он упоминается также как Пятидесятница, а в народной традиции его могут называть Зеленое воскресенье.

Подробнее о точной дате праздника по новоюлианскому календарю, которым руководствуется ныне Православная Церковь Украины (ПЦУ), а также его связи с традициями дохристианских времен, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

На какой день приходится Троица в 2025 году

В целом дата Троицы зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения (отсюда и одно из названий праздника - Пятидесятница).

Согласно церковным преданиям, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух, что стало одним из важнейших событий для всего христианского народа.

Название праздника - Троица - происходит от трех подобий Бога:

  • Бога Отца;
  • Бога Сына;
  • Святого Духа.

Поскольку Пасха постоянной (непереходной) даты не имеет, Троица также может отмечаться из года в год в разные дни.

В 2025 году Светлое Христово Воскресение все христиане - и православные, и католики - отмечали вместе (в один день). Праздник пришелся на 20 апреля.

Следовательно, для того, чтобы высчитать точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.

Исходя из этого, День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.

Когда отмечать Троицу в этом году: точная дата праздникаВ этом году Троица приходится на 8 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Откуда появилось другое название Троицы - Зеленое воскресенье

В народной традиции праздник Троицы получил также название Зеленое воскресенье - из-за связи с дохристианскими временами.

Именно в этот период люди (до прихода на территорию Украины христианства) отмечали завершение весеннего сезона и начало лета.

При этом принято было:

  • чествовать своих предков (поминать умерших);
  • благодарить природу и чествовать ее богатство (просить щедрого урожая);
  • украшать дома веточками деревьев с листьями и другой зеленью (что символизировало новое начало и должно было помогать душам родственников попасть в родной дом).

С приходом новой веры древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы (этот день стал частью так называемых Зеленых праздников).

Сегодня зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое Спас (с точки зрения ПЦУ), почему в этот день в храм приносят те или иные плоды, а также на какие именно даты приходятся Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2025 году.

Читайте также о важнейших для верующих днях в течение летнего сезона 2025 года - какие церковные праздники украинцы будут отмечать в июне, июле и августе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины, Wikipedia.

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