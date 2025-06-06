Завтра - особливий день: що важливо зробити в Троїцьку поминальну суботу

У Православній Церкві України нагадали, що завтра - Троїцька вселенська поминальна субота. Українцям пояснили також, що важливо зробити у цей день.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Згідно з інформацією ПЦУ, Троїцька поминальна субота не випадково передує святій П'ятдесятниці - спогаду сходження Духа Святого на апостолів, що вважається також днем народження новозавітної Церкви.
"Наріжним каменем для неї є віра у Христове воскресіння та як його наслідок - віра у загальне воскресіння мертвих", - пояснили громадянам.
Отже, напередодні Трійці молитовно згадують усіх померлих не лише заради того, щоби вшанувати:
"Ми молимося про душі померлих тому, що до цього нас надихає віра у воскресіння. Ми віримо, що як Христос помер і воскрес, так і всі наші померлі - воскреснуть", - наголосили у ПЦУ.
Відповідно, молитви за спочилих підносять, "щоби у цьому обіцяному Богом загальному воскресінні, коли буде Страшний суд, Господь був милостивим до померлих і прийняв їх у Царство Своє разом із праведними".
"І ми робимо це не лише приватно, але всі разом - як Єдина Христова Церква, долаючи час і простір. Тож молімося за всіх, хто від віку спочив у вірі та надії на воскресіння", - додали у ПЦУ.
Вірянам нагадали, що напередодні свята П'ятдесятниці або Дня Святої Тройці (яке цьогоріч припадає на неділю, 8 червня), в суботу у храмах ПЦУ звершуватимуться богослужіння.
"Молитимемося за всіх від віку спочилих православних християн - отців, матерів, братів і сестер наших", - уточнили у Церкві.
У цей день українців закликали:
"А в пам'ять про померлих творіть діла милосердя, допомагайте нужденним, яких нині, під час війни, довкола так багато", - наголосили у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю та розповіли про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.
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