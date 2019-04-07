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Погода в Україні: температура до +20, місцями дощі

Новини » Суспільство    07.04.2019 - 10:00
Погода в Україні: температура до +20, місцями дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +15 до +17

Погода в Україні 7 квітня 2019 буде сонячною з проясненням, температура повітря вдень підніметься місцями до +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході імовірні дощі у Волинській, Тернопільській, Львівській та Житомирській області  в інших регіонах сонячно і без опадів, вдень від +15 до +20, вночі від 0 до +8. На півночі також опадів не очікується, вдень від +12 до +16, а вночі від +2 до +9. В центрі вдень від +15 до +18, вночі від +2 до +4.

На сході без опадів, вдень від +15 до +18, вночі від +1 до +4. На півдні вдень від +15 до +19, вночі від +2 до +6. У Криму вдень від +16 до +18, вночі від +3 до +5.

Погода в Україні: температура до +20, місцями дощі

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 квітня сухо і хмарно, вдень від +15 до +17, вночі від +2 до +4, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні: температура до +20, місцями дощі

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