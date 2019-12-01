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Наступного тижня Україну засипле снігом

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 11:53
Наступного тижня Україну засипле снігом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сніг прогнозують в усіх областях

Погода в Україні на початку наступного тижня принесе сніг в усі регіони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

2 грудня

Тиждень в Україні розпочнеться з снігопадів у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до -2 градусів, вночі похолодає до -3...-7 градусів.

Наступного тижня Україну засипле снігом

3 грудня

У вівторок мокрий сніг прогнозують на всій території країни. У південних областях разом з снігом очікують невеликий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 на півдні до -2 на півночі та сході.

Наступного тижня Україну засипле снігом

4 грудня

У середу опади відступлять з західних, південних та більшості центральних областей. Невеликий мокрий сніг прогнозують у східних, північних, Київській та Житомирській областях. На південь та захід прийде потепління, там очікують від +1 до +4 градусів. На решті території вдень від +1 до -3. Вночі температура знизиться до -3...-5.

Наступного тижня Україну засипле снігом

5 грудня

У четвер мокрий сніг з дощем збережуться лише у східних, Полтавській та Дніпропетровській областях. Температура повітря почне зростати у центральних, південних, західних та північних областях. Синоптики прогнозують вдень до +3...+6 градусів. Вночі термометри покажуть від -1 до -4 градусів морозу.

Наступного тижня Україну засипле снігом

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у неділю, 1 грудня, та в понеділок, 2 грудня, в Україну прийде похолодання. Однак, за словами синоптика, вже 4-5 грудня знову потеплішає.

Укргідрометцентр спрогнозував погоду в грудні Сьогодні в Україні подекуди можливий мокрий сніг
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