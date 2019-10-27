Завтра в деяких областях очікується дощ

Проект держбюджету буде прийнятий вчасно - Голова ВР Проект Державного бюджету буде прийнято у відповідності з графіком. Про це в ефірі ICTV повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна. "Далі багато

У західних областях вдень очікується невеликий дощ

Погода в Україні завтра, 28 жовтня, без істотних опадів, лише в західних областях вдень невеликий дощ. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, у південних областях України вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від +4 до +9 градусів тепла, вдень від +14 до +19, у західних та північних областях від +9 до +14.

За даними синоптика Наталки Діденко, в понеділок, 28 жовтня, в Україні очікується погода без туманів, температура місцями прогріється до +20 тепла. Вона повідомила, що завтра в Україну почне заходити похолодання з північно-заходу.

Раніше синоптики попередили про сильний туман в Україні в неділю, з-за чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Автомобілістам рекомендують знизити швидкість руху на дорогах і уникати небезпечних маневрів.

Також РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня в Україні похолодає вночі до -4 в центральних, деяких східних і західних областях.