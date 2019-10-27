ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра в Україні висока ймовірність туманів, температура місцями підніметься до +20

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 16:48
Завтра в Україні висока ймовірність туманів, температура місцями підніметься до +20
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На заході України очікується похолодання

У понеділок, 28 жовтня, в Україні очікується погода без туманів, температура місцями прогріється до +20 тепла. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, завтра в Україну почне заходити похолодання з північно-заходу.

"У Рівненській, Волинській, Львівській області температура повітря знизиться до +10 +12 градусів. На решті території протягом дня очікується +13 +18 градусів, на півдні та в центрі місцями до 20 градусів. Тумани, до речі, також вельми вірогідні, особливо нічні та ранкові", - повідомила Діденко.

Також, за її словами, завтра переважно на заході очікуються дощі, можливі вони також на півночі України. В решті України - без опадів.

Завтра в Україні висока ймовірність туманів, температура місцями підніметься до +20Фото: дані про погоду в Європі (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильному тумані в Україні в неділю, з-за чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Автомобілістам рекомендують знизити швидкість руху на дорогах і уникати небезпечних маневрів.

Також РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня в Україні похолодає вночі до-4 в центральних, деяких східних і західних областях.

Сьогодні в Україні тепло, місцями до +21 Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся