Завтра в Україні висока ймовірність туманів, температура місцями підніметься до +20

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На заході України очікується похолодання

У понеділок, 28 жовтня, в Україні очікується погода без туманів, температура місцями прогріється до +20 тепла. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, завтра в Україну почне заходити похолодання з північно-заходу.

"У Рівненській, Волинській, Львівській області температура повітря знизиться до +10 +12 градусів. На решті території протягом дня очікується +13 +18 градусів, на півдні та в центрі місцями до 20 градусів. Тумани, до речі, також вельми вірогідні, особливо нічні та ранкові", - повідомила Діденко.

Також, за її словами, завтра переважно на заході очікуються дощі, можливі вони також на півночі України. В решті України - без опадів.

Фото: дані про погоду в Європі (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильному тумані в Україні в неділю, з-за чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Автомобілістам рекомендують знизити швидкість руху на дорогах і уникати небезпечних маневрів.

Також РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня в Україні похолодає вночі до-4 в центральних, деяких східних і західних областях.