Завтра в Конгресі проведуть перші відкриті слухання у справі про імпічмент Трампу

Члени Комітету з розвідки Палати представників готуються до проведення перших публічних слухань в рамках розслідування з питання про імпічмент президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що завтра, 13 листопада, публічні свідчення дадуть Вільям Тейлор, який очолює посольство США в Україні, і заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент. Вони обидва вже давали свідчення у жовтні на закритих слуханнях, після чого комітети Палати представників оприлюднили розшифровки їхніх показань.

Свідки розповіли подробиці про те, як Трамп і його наближені намагалися переконати Україну почати розслідування відносно одного з головних політичних конкурентів Трампа, демократа Джо Байдена і його сина Хантера.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав "ганебними" слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

Раніше повідомлялося, що у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

РБК-Україна писало, що процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня.